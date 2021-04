Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la un depozit de materiale reciclabile din zona industriala a orașului Buzau. Au ars o hala de 1.500 de metri patrați și doua TIR-uri din apropiere. La fața...

- UPDATE Incendiul a fost localizat și se intervine pentru stingerea focarelor. La fața locului se intervine cu 6 autospeciale cu apa și spuma de la ISU Buzau, 2 de la ISU Prahova și doua cisterne de la primaria Buzau pentru alimentarea cu apa din cauzi ca in zona nu exista hidranți. La finalul intervenției,…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars deja doua masini, dar nu sunt semnalate victime, informeaza…

- Un depozit de materiale reciclabile din zona Frasinu, la ieșire din orașul Buzau, a fost cuprins de flacari, potrivit reprezentanților ISU. Focul s-a extins la doua TIR-uri din apropiere. Este mobilizare maxima la aceasta ora, peste 30 de pompieri acționand cu autospeciale cu apa și spuma, pentru a…

- Amintirile din copilarie ale fiecaruia dintre noi din preajma Paștelui inseamna lumina, recunoștința, solidaritate, dar și hainuțe noi și frumoase și miros de cozonaci și pasca, ne reamintește „ Atelierul de Bine”. Aceste amintiri incearca sa le creeze membrii acestei organizații și pentru copiii…

- Pompierii bistrițeni au intervenit sambata, pentru stinderea a doua incendii. La miezul nopții, o casa de locuit a cuprins o casa din localitatea Ciceu Mihaiești, iar in aceasta dimineața un incendiu a izbucnit la un autovehicul care transporta piatra, in localitatea Piatra Fantanele. Aproximativ la…

- Rodica Patrașcu și Jos Volkers, un cuplu sosit din Olanda și stabilit in Paltiniș in 2018, a organizat, cu cateva zile in urma, o ampla acțiune de ecologizare pe care au denumit-o generic „Tu ce vrei sa lași in urma?”. Ideea celor doi a fost sa mobilizeze comunitatea sa se alature voluntarilor de la…

- O grenada defensiva a fost descoperita marți de specialiștii pe linie de arme, explozivi și substanțe periculoase la domiciliul unui tanar din Maracineni. Specialiștii pe linie de arme, explozivi și substanțe periculoase, respectiv luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratelor…