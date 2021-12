Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 Decembrie, sarbatorim Ziua Nationala a Tarii, care marcheaza infapuirea Marii Uniri. Se implinesc 103 de ani de la acest glorios moment din istoria tarii noastre cand Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia, la care au participat 1.228 de deputați, au votat Rezoluția prin care se pecetluia…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, transmite din partea poporului israelian, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cele mai calde urari cu ocazia sarbatorii Marii Uniri, dand asigurari ca poporul israelian le va fi mereu aproape romanilor, conform news.ro. ”Dragi romani, ma…

- Copiii și tinerii din Alba Iulia se vor putea bucura și anul acesta de patinoarul care va fi amenajat in latura vestica a Cetații Alba Carolina, in fața Catedralei Reintregirii. Ca in fiecare an, lucrarile pentru patinoarul din Cetatea Alba Carolina au inceput devreme, pentru ca in luna decembrie cetațenii…

- Romania va avea un nou guvern inainte de 1 Decembrie, a declarat joi primarul Clujului, Emil Boc, intr-o intervenție la postul de radio Napoca FM , precizand ca alianța dintre PNL-PSD este una necesara in contextul crizei politice care se prelungește. Edilul considera, totuși, ca aceasta formula de…

- Pistol a spus pentru prima data ca acest lot cu probleme, ultimul ramas in executie din A10, va fi inaugurat in 2021.Autoritatile locale ar dori ca evenimentul sa aiba loc de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie. "Sunt astazi aici pentru a vedea care este stadiul lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii…

- Pet-uri, ambalaje din plastic si hartie, cutii, sticle si alte resturi menajere, aruncate la intamplare, au fost stranse de pompierii botoșaneni in urma participarii la “Ziua Naționala de Curațenie”, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Botoșani.