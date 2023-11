Stiri pe aceeasi tema

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…

- Traficul prin PTF Isaccea a fost inchis total din cauza atacurilor din Ucraina de noapte trecuta noapte, iar cele doua bacuri care asigura traversarea Dunarii sunt ancorate pe malul romanesc, au anuntat reprezentantii Garzii de Coasta. Atacurile cu drone din tara vecina au fost vizibile de la Isaccea,…

- Inundații fara precedent in marea metropola: mașini plutind in centrul orașului, metroul inundat. Guvernatorul statului New York, Kathy Hokul, a anunțat introducerea starii de urgența in New York City din cauza ploilor abundente care au dus la inundații fara precedent. New York Subway is ruined by the…

- Noi inundatii au avut loc miercuri in centrul Greciei, pentru a doua oara in aceasta luna. Orasul Volos a fost puternic afectat. Autoritatile au instituit stare de urgenta in Volos, un oras cu aproape 140.000 de locuitori, in contextul in care o furtuna numita Elias a ajuns pe uscat, transformand strazile…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Marea Britanie va adauga grupul paramilitar rus Wagner pe lista sa a organizatiilor teroriste, a afirmat marti jurnalul Daily Mail, citandu-l pe ministrul de interne Suella Braverman, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Wagner este o organizatie violenta si distructiva care a actionat ca un instrument…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…