- Talentul nu are varsta. O dovedește și Clara Posea, o adolescenta de 14 ani din Buzau, care a vernisat, la mijlocul acestei luni, prima expoziție personala de pictura la Galeriile de Arta din municipiu, expoziție care poate fi vizionata pana pe 10 septembrie. Este o expoziție care a fost bine primita…

- O prezentare inedita a iei romanești, sub forma unei expoziții de fotografie, un adevarat omagiu adus frumuseții portului popular romanesc, se afla la Galeriile de Arta. Ea aparține Andreei Tisloveanu, care a reușit sa redea prin imagine, la nivel de arta, o particica din povestea magica a iei din județul…

- Buzoienii sunt invitați sa viziteze expoziția de pictura „Tensiuni cromatice”, aflata la parterul Galeriilor de Arta „Ion Andreescu”, ce aparține artistului plastic Cornelia Victoria Dedu. Artista s-a nascut la 11 septembrie 1942, in București. A absolvit Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”…

- Intr-o modernitate din ce in ce mai dezumanizata, care tinde sa atace mereu spre in afara, agresiv, in care arta nu mai e folosita ca sa ne privim pe noi inșine, sa ne ajute sa devenim mai buni, artistul plastic Boglar Balazs, membra a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzau, ii invita pe buzoieni…

- A fost necesara intervenția mascaților pentru a incatușa mai mulți indivizi, vanzatori de pasari de pe Valea Slanicului, care au agresat in trafic un barbat care se recomanda „Activistul buzoian”, deranjați ca acesta ar fi filmat punctele lor de vanzare de pui și gaini de pe marginea DJ 203K, ilegale…

- Trei echipe din Liga a 4-a și una din Liga a 5-a au ramas in cursa pentru caștigarea Cupei Romaniei, faza pe județ, dupa partidele din sferturile de finala ale competiției, desfașurate miercuri seara. Doua dintre meciuri au avut nevoie de prelungiri pentru a-și desemna caștigatoarea. La Luciu, Pescarușul…

- Actul artistic al creatorilor bacauani va putea fi admirat și pe alte plaiuri. Astfel, intre 10 și 20 iunie, la Galeriile de Arta „Theodor Pallady” ale Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Iași va gazdui expoziția de grafica și pictura „Cineva din oglinda”, protagoniste fiind artistele…