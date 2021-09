FOTO VIDEO DRONĂ| ACCIDENT GRAV pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Alba. Traficul este BLOCAT FOTO VIDEO DRONA| ACCIDENT GRAV pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Alba. Traficul este BLOCAT Traficul este in acest moment blocat pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Alba, din cauza unui accident grav care s-a petrecut in urma cu o ora. O autoutilitara a intrat intr-un parapet, iar la ajungerea forțelor de intervenție, o victima se afla in stop cardio-respirator, iar cea de-a doua prezenta traumatism cranio-cerebral. Din fericire, victima aflata in stop cardio-respirator a fost resuscitata cu succes și va fi transportata la UPU Alba. De asemenea și cea de-a doua victima din accident a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

