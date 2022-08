Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Național 74 (Bucium – Dealul Mare) a fost parțial blocat de aluviuni, bolovani și crengi aduse de pe versanți, in urma furtunii abatute astazi, 8 august 2022, peste Munții Apuseni. „Intervenția autoritaților pe DN 74 (Bucium – Dealul Mare) pentru inlaturarea copacilor cazuți și aluviunilor, ca…

- FOTO-VIDEO: Drumul național 74 blocat de aluviuni și copaci cazuți pe carosabil, in zona Dealu Mare, dupa furtuna Drumul național 74 a fost blocat, luni dupa-amiaza, de aluviuni, dupa furtuna. Au intervenit drumarii și autoritațile locale, cu utilaje, pentru inlaturarea copacilor cazuți și aluviunilor.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta, drumul spre Cumpana, dupa sensul giratoriu.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat in stalp. La locul accidentului au fost trimise…

- Un caz banal de asfaltare prost facuta a iscat un schimb de replici de la distanta intre fostul si actualul presedinte al Consiliului Judetean. Amandoi au mutat din pix un drum de la Voinesti la Barnova. Au stiut vreodata acestia in detaliu reteaua de drumuri din judet ? Pusa pe ploaie si sarita imediat…

- Furtuna care lovește, in aceste momente, orașul nostru, face din nou mari probleme. Mai mulți copaci au cazut in parcurile craiovene și multe acoperișuri au zburat din cauza vantului foarte puternic. Acoperișurile cazute se afla in Rovine, la blocurile 21, 23 și I24, I 19, unul in cartierul Lapuș in…

- Furtuna care s-a abatut marți seara, 14 iunie, asupra Capitalei a lasat prapad in urma, in mai multe zone ale orașului. Au fost emise avertizari nowcasting COD PORTOCALIU și ROȘU in București, fiind transmise și mesaje prin sistemul RO-ALERT. In unele cazuri, strazile s-au umplut de apa, transformandu-se…

- Furtuna care s-a abatut marți seara, 14 iunie, asupra Capitalei a lasat prapad in urma, in mai multe zone ale orașului. Au fost emise avertizari nowcasting COD PORTOCALIU și ROȘU in București, fiind transmise și mesaje prin sistemul RO-ALERT. In unele cazuri, strazile s-au umplut de apa, transformandu-se…

- Cel puțin un om a murit in Turcia și alți 11 au fost raniți, dupa ce o furtuna puternica, insoțita de ploi torențiale și inundații, a lovit capitala Ankara și cinci provincii. Vantul a smuls bucați din acoperișuri, in timp ce apele revarsate au inundat cartiere intregi, unde circulația a devenit aproape…