- Shopping City, in parteneriat cu Liga Studenților Buzau și Federația Romana de Baschet organizeaza, pentru prima oara la Buzau, Golden League 3 x 3. Este vorba despre o competiție de baschet 3 x 3, care va avea loc pe 8 și 9 iulie, in parcarea Shopping City. In aceeași perioada se va desfașura și Cupa…

- Bogdan Manole, capitanul echipei HC Buzau, și totodata unul dintre cei mai apreciați handbaliști de pe plan local, a decis ca este momentul sa agațe ghetele in cui și sa se retraga din postura de jucator. Anunțul a fost postat și pe pagina oficiala a clubului local, gruparea mulțumindu-i goalkeeperului…

- Dupa un debut de mercato furtunos, in care l-a inregimentat deja pe Aidenas Malasinskas, HC Buzau pierde doua piese importante, jucatori care bifasera cateva stagii bune, la echipa locala. Prima desparțire anunțata a fost cea de Shahoo Nosrati (stanga), una dintre vedetele gruparii, om cu peste 200…

- In ultima ediție de la show-ul „Te cunosc de undeva”, buzoianca Cristina Stroe și iubitul ei, Damian Draghici, s-au transformat in Patti LaBelle și Joe Cocker pentru a canta piesa „You Are So Beautiful” Atat membrii juriului cat și publicul au fost fascinați de momentul celor doi, astfel ca i-au aplaudat…

- Trei medalii de argint și o medalie de bronz La Cupa Romaniei la kickboxing light, de sambata, 6 mai, organizata de Federația Romana de Arte Marțiale de Contact și Clubul Warior Urban Gym din Braila, CS Nidan Focșani a participat cu șapte sportivi. Patru dintre aceștia au urcat pe podiumul de premiere…

- Șirul contestațiilor de pe Autostrada Moldovei pare ca nu se mai termina! Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Ploiești – Buzau ajunge din nou la Curtea de Apel București. Contestația Danlin la o clarificare a fost respinsa pe fond la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC),…

- Guvernul a aprobat joi o hotarare cu nomenclatorul domeniilor și al specializarilor sau programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar 2023 – 2024. Se vor inființa cinci specializari universitate noi printre care și cea de „Operațiuni…