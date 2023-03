Stiri pe aceeasi tema

- „Se relanseaza contractul pentru construirea Variantei Ocolitoare Timisoara Sud! CNAIR, prin D.R.D.P. Timisoara, a transmis astazi spre validare in SEAP documentatia pentru lansarea noii licitatii pentru finalizarea lucrarilor care au ramas neexecutate in urma rezilierii contractului anterior. Durata…

- Au demarat lucrarile de restaurare la cea mai frumoasa cladire de patrimoniu din Botoșani, sediul Muzeului Județean Au demarat lucrarile de restaurare la cea mai frumoasa cladire de patrimoniu din Botoșani, sediul Muzeului Județean. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????…

- In luna decembrie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna noiembrie 2022, ca serie bruta, cu 14,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 0,3%. ▪In luna decembrie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata…

- ”Perioada 1.I-31.XII.2022 comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2021. Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 12,9%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+25,7%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+20,2%) si la…

- Centrul de Informare Turistica și spațiul multifuncțional deținute de Consiliul Județean Timiș la Bastionul Theresia intra in reamenajare. Lucrarile vor fi finalizate rapid, in așa fel incat spațiul sa poata gazdui acțiuni pe parcursul acestui an, spun reprezentanții administrației județene. Valoarea…

- VIDEO: Cum arata Palatul Principilor la trei ani de la inceperea lucrarilor de restaurare. Cand ar putea fi deschis vizitatorilor Dupa mai bine de trei ani de la inceperea lucrarilor de restaurare la corpul E al Palatului Princiar din Cetatea Alba Carolina, meșterii au ajuns la partea de finisaje. Parte…

- FOTO| Se lucreaza și sambata la Spitalul din Zlatna. Stadiul lucrarilor la cladirea construita in urma cu aproape 3 secole FOTO| Se lucreaza și sambata la Spitalul din Zlatna. Stadiul lucrarilor la cladirea construita in urma cu aproape 3 secole Lucrarile la Spitalul din orașul Zlatna se afla in plina…

- Sunt pe punctul de a se incheia lucrarile de restaurare la fosta școala confesionala romano-catolica din Roșia Montana. La imobilul denumit ”Casa Alba” s-a inlocuit complet astereala si a fost reintrodusa invelitoarea de șindrila, s-au inlaturat copertinele de metal și mortarul de ciment, s-au varuit…