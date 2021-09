Stiri pe aceeasi tema

- Family Market Miroslava 1 of 10 Family Market Miroslava este primul proiect de acest tip demarat de compania IULIUS, iar conceptul dedicat comunitaților in dezvoltare și antreprenorilor autohtoni prinde forma asemenea unui joc de Lego, ale carui piese se imbina astfel incat sa formeze un intreg. Pe…

- Direcția de Asistența Sociala Deva va semna, luni, 9 august 2021, contractul pentru furnizarea a 34 de centrale termice, destinate celor 9 blocuri de locuințe sociale situate pe strada Zavoi, din municipiul Deva. -Obiectul principal al contractului: livrarea, montarea și punerea in folosința…

- ORAVITA – Au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare a Scolii Gimnaziale „Romul Ladea“, constructorul intervenind in forta la diferite corpuri ale cladirii! Se lucreaza intens in aceste zile de foc la scoala, lucrarile, in valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, urmand sa dea o alta fata…

- Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrarile de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrarile de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate „Am inceput lucrarile de investiții pe strada Alcala de…

- Școala Gimnaziala nr. 4 a primit finanțare pentru ample lucrari de modernizare și reabilitare, in 2018. In aceasta toamna, cladirile școlii vor putea primi 250 de elevi in plus. In luna august 2018 s-a aprobat finanțarea amplelor lucrari de reabilitare și modernizare a Școlii Generale nr 4. Proiectul…

- Primaria Municipiului Deva – prin Direcția de Asistența Sociala Deva a semnat contractele de proiectare pentru urmatoarele obiective de investiții: „Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat in municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2A” Obiectul contractului: servicii de proiectare…

- Proiectul prevede lucrari la sistemul rutier (9780 mp), rețea de colectare a apelor pluviale, modernizarea iluminatului public, peste 4000 mp de zone verzi sau peste 2 km de canalizație tehnica. Fața de vechea infrastructura a strazii, aceasta va avea 2120 mp de piste pentru biciclete iar in zona fabricii…

- Statul roman se straduie de mulți ani sa mai construiasca un aeroport la Brașov, dar nu a reușit sa faca nimic pana acum. Inițiativa privata in schimb e in stare sa construiasca de la zero un aeroport intr-un timp foarte scurt. Un aeroport se construiește in județul Harghita, langa comuna Remetea, de…