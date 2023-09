Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei excursii recente prin sudul Australiei, un grup de cercetatori a colectat o serie de paianjeni „neobișnuiți”. Abdomenul lung și cilindric al micuțelor creaturi seamana cu cel al altor specii, dar oamenii de știința au observat diferențe distincte.

- Starea pacientilor cu scleroza in placi (scleroza multipla) se deterioreaza mai rapid atunci cand acestia au o anumita mutatie genetica, potrivit unui studiu publicat joi in revista Nature, o descoperire ce ar putea deschide un nou domeniu de cercetare terapeutica, noteaza AFP."Daca aceasta mutatie…

- Liderul AUR George Simion face front comun, marți, cu senatoarea Diana Șoșoaca, in plenul Parlamentului, unde se voteaza schimbarea regulamentului parlamentar.Citește și: Diana Șoșoaca a izbucnit la microfonul din Parlament: 'Poporul va insulta pe voi! Lumea nu e atat de proasta' CITESTE SI BREAKING…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit vineri despre un „consens cuprinzator” pentru „reformarea profunda” a sistemului financiar global, pentru a-l face „mai eficient, mai echitabil”, la sfarsitul summitului de la Paris dedicat luptei impotriva saraciei si schimbarilor climatice, relateaza AFP,…

- Magia copilariei a fost celebrata miercuri, 14 iunie 2023, la CSEI Sf. Andrei Gura Humorului cu prilejul desfașurarii Concursului Județean "Lumea mea - Lumea copilariei" ediția a VII-a. Concursul este cuprins in Oferta educaționala a ISJ Suceava aprobat cu Nr. 136 din 10 februarie 2023, ...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP, conform Agerpres."Astazi am spus clar in timpul intalnirii noastre (cu delegatia africana)…

- Walt Disney Co a anuntat marti ca un nou film din franciza ''Star Wars'' va ajunge in cinematografe in 2026, dar ca va amana lansarea urmatoarelor trei filme din seria ''Avatar'', in regia lui James Cameron, potrivit Reuters.Studioul a amanat, de asemenea, datele de lansare ale peliculelor ''Thunderbolts''…

- Incepand din acest an, tradiționalul Maial maghiar care se desfașura in Schullerwald și-a schimbat infațișarea, primind o noua titulatura: Zilele Culturale Maghiare ale județului Bistrița-Nasaud. Evenimentul a presupus opt episoade, primul desfașurandu-se in 4 iunie, la Jeica. Sub tematica familiei,…