Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bulimar și-a incantat fanii de pe rețelele sociale cu o apariție de zile mari. Fosta gimnasta a publicat o fotografie din vacanța, in care apare purtand doar slip și facand un șpagat perfect.

- Fortele ucrainene au scos din functiune o cale ferata de transport de munitii rusesti care leaga orasul Herson de Crimeea, reusind sa blocheze si mai mult liniile de aprovizionare rusesti, a declarat miercuri Ministerul britanic al Apararii.

- Ucraina a bombardat podul Antonivski din regiunea sudica Herson, singurul pod care aprovizioneaza forțele ruse, care au anunțat ca podul a fost inchis in urma atacului. Distrugerea podului a dus la izolarea trupelor ruse din orașul Herson. Potrivit informațiilor serviciilor secrete britanice, soldații…

- Vica Blochina are un baiat in varsta de 14 ani cu Victor Pițurca și relația cu fiul ei este una foarte buna. Edan prefera acum sa stea mai mult cu tatal sau și refuza sa mearga in vacanța cu mama lui. Pentru ca Victor Pițurca sa recunoasca copilul, Vica Blochina a luptat enorm, pentru ca și-a dorit…

- In interviul video acordat Playresponsibly, directorul general al ONJN, Tudor Simota, a vorbit despre relația profesionala pe care o are cu cea socotita partenera lui de viața, Odetea Nestor, fosta președinta a organizației. Potrivit adversarilor sai, actuala postura a Odetei l-ar pune pe funcționar…

- Chef Florin Dumitrescu a plecat in vacanța peste hotare alaturi de familia lui. Tutuși, celebrul bucatar de la Chefi la Cuțite nu a ales o destinație foarte indepartata, ci un oraș cochet din Italia. Afla cat costa o noapte de cazare in locația aleasa de chef!

- Anamaria Prodan a fost surprinsa de paparazzi in timp ce dadea o raita prin magazinele de fake-uri din Istanbul. Vedeta pozeaza in multimilionara, dar la Istanbul a ocolit magazinele de lux, oprindu-se in cele care comercializeaza fake-uri la prețuri uluitor de mici. Fosta soție a lui Reghecampf…

- Un bistrițean amenința ca intra in greva foamei, nemulțumit fiind de programul de vizitare al fiicei sale, stabilit de instanța. Acesta susține ca programul de vizita stabilit de instanța ar reprezenta o ingradire a dreptului sau de a petrece timp cu fiica sa de 9 ani și de a fi o prezența constanta…