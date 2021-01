Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gheorghiu, unul dintre fondatorii Asociației Daruiește Viața, susține ca tragedii precum cele de la Colectiv, Piatra Neamț și Matei Balș se intampla deoarece oamenii sunt pasivi. Revolta este doar in capul nostru, spune Gheorghiu. Oana Gheorghiu a scris mesajul dupa producerea tragediei…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, anunța ca este afectat de anatema pusa asupra centrelor de vaccinare cu circuit inchis. Recent, Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, s-a declarat ingrijorat de aceste centre și a anunțat ca vrea sa le inchida.…

- Un barbat de 38 de ani incarcerat la Penitenciarul Oradea s-a sinucis, vineri dupa-amiaza, in camera de detinere, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Adina Birda. Potrivit sursei citate, detinutul s-a spanzurat si nu a putut fi salvat de echipajele medicale, scrie agerpres.ro.…

- Un proiect de lege prezentat vineri in parlamentul Germaniei prevede autorizarea sinuciderii asistate pentru cei bolnavi in faza terminala, dupa ce au beneficiat de consiliere, relateaza Reuters. Propunerea vine dupa ce anul trecut Curtea Suprema a Germaniei a decis in favoarea grupurilor…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca. Agenția Europeana a Medicamentului aproba utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu varsta peste 18 ani, conform BBC. Citește și: Dezvaluire: Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila,…

- Doua infirmiere si doua asistente de la Institutul "Matei Bals" aflate de garda in pavilionul unde a izbucnit incendiul soldat cu moartea a cinci pacienti au fost audiate, vineri, la sediul Politiei Capitalei. Potrivit avocatului Constantin Durgeru, care reprezinta Institutul "Matei Bals",…

- Marian Dragomir, primarul Brailei, a jucat rolul unui capitan al Armatei Romane din al II-lea Razboi Mondial intr-un scurtmetraj realizat de Studioul Media al Universitatii „Danubius” din Galati, in colaborare cu asociatiile „Romilitaria” si „Traditia militara”.