- CHIȘINAU, 20 mai — Sputnik. Dupa o noapte de distracție și un somn lung, mulți dintre șoferi aleg sa se urce la volan fara sa țina seama ca ar mai putea avea alcool în sânge. Mai mulți cercetatori au încercat sa raspunda la aceasta întrebare —…

- Utilizatorii romani au beneficiat din plin de intrarea in vigoare a Roamingului ca Acasa in Europa, traficul de voce și date consumate in roaming inregistrand creșteri spectaculoase, a declarat marți Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM. Traficul de apeluri efectuate s-a triplat (de la 0,5 miliarde minute…

- Agentia italiana de presa askanews.it scrie ca premierul Viorica Dancila i-a oferit Papei Francisc seminte de legume de diferite tipuri, printre care ceapa de Buzau, castraveti si rosii. Jurnalistii italieni sustin ca vizita a durat doar 24 de minute, nu 45 de minute, asa cum a spus premierul roman…

- O lingurita de bicarbonat de sodiu si putin sare indeparteaza foarte bine stratul gri de pe dinti. Ei se pot albi cu cateva nuante mai mult. Pentru a albi zambetul, inmuiati in apa periuta de dinti si aplicati pe ea compozitia preparata. Apoi, spala-i-va pur si simplu pe dinti si clatiti gura.…

- Cum de 1 mai , gratarul a devenit o tradiție pentru orice roman, nu ar fi rau daca v-am dezvalui un secret de la bucatari in ceea ce privește pregatirea micilor pentru prajire... Citeste si Nutritionist: Gratarul, cea mai nesanatoasa metoda de preparare a carnii Mulți bucatari nu vor…

- Spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, si germana Angelique Kerber, locul 12 WTA, au abandonat partidele pe care le-au disputat, joi, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier de la Stuttgart, la care favorita principala este Simona Halep, locul I WTA.Kerber…

- Oligarhul ucrainean Viktor Pinciuk a negat joi ca i-ar fi platit ilegal 150.000 de dolari lui Donald Trump pentru o intervenție la o conferința in 2015, care a atras atenția procurorului special Robert Mueller, scrie AFP.

- Pelicula horror ”A Quiet Place” (n.red ”Locul Tacut”), un film inedit, care conține aproximativ trei minute de dialog, estelider în box office-ul american din acest weekend, reușind sa obțina încasari de 50 de milioane de dolari în primele trei zile…