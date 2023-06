Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 48 de ani din comuna Vinderei a decedat, duminica, dupa ce a fost calcat de un tractor condus de fratele sau, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.

- Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Campina au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit marți, 9 mai, dupa-amaiza, puțin inaintea orei 15.00.

- O femeie de 67 de ani din Pitesti a murit, miercuri seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de locuinte. Politistii incearca sa stabileasca daca a fost sinucidere sau accident.”In seara zilei de 03 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati prin Serviciul…

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a decedat, dupa ce i s-a facut rau și a cazut in curtea unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. La fața locului, a fost solicitata o ambulanța, insa medicii nu l-au putut salva.

- La data de 3 mai a.c., in jurul orei 08.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 38, intre localitatile Movilita si Topraisar, s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s a produs…

- Drama la Dorohoi. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit in flacari intr-un incendiu in aceasta dupa-amiaza Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Dorohoi, și-a pierdut viața intr-un incendiu care i-a mistuit locuința. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza iar alarma a fost data de un vecin,…

- VIDEO emoționant: Aproape o suta de accident in trei luni, in Botoșani, din cauza șoferilor beți crița. Cinci oameni au murit In primele 3 luni ale anului 2023, pe drumurile din județ s-au produs 79 de accidente rutiere, in urma carora au rezultat 9 victime ranite grav și 87 ranite ușor. Totodata,…

- O persoana a murit si patru au fost ranite, luni, intr-un accident rutier produs in judetul Timis, intre localitatile Sanandrei si Carani. In eveniment au fost implicate o masina si un camion, potrivit news.ro.„Un barbat in varsta de 35 de ani a condus un autoturism pe DJ 692, dinspre localitatea…