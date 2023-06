FOTO. Un bărbat din Cahul – adus cu elicopterul la Chișinău după un accident rutier Un echipaj aero–medical SMURD Galați a efectuat luni o operațiune de transportare a unui barbat in varsta de 62 de ani, de la spitalul raional Cahul spre municipiul Chișinau. Potrivit informațiilor, acesta a suferit mai multe traumatisme in urma unui accident rutier, care a fost inregistrat pe data de 25 iunie in raionul Taraclia, transmite Realitatea.md . „In urma investigațiilor medicale, a fost luata decizia de a transporta pacientul in Capitala, pentru acordarea asistenței medicale specializate. Pe parcursul zborului pacientul a fost monitorizat permanent de medici și paramedici SMURD, fiind… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

