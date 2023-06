FOTO – Un bărbat a ucis din greșeală copilul unor prieteni Un barbat a ucis din greșeala copilul unor prieteni. S-a intamplat in localitatea clujeana Finișel, comuna Savadisla, in timp ce erau cu toții intr-un camping. Omul incerca sa parcheze autoturismul, dar nu l-a vazut pe copilul de 1 an și 5 luni și a dat peste el. La data de 23 iunie, in jurul orei 21.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au fost sesizați despre faptul ca in extravilanul localitații Finișel, intr-un loc de camping, un copil a fost lovit de un autoturism. Deplasați la locul sesizarii, din primele verificari, polițiștii au constatat ca un conducator auto de 61 de ani, care… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

