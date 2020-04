Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a modificat Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Salariile personalului din cardul Institutului pentru studierea problemelor minoritatilor nationale se vor majora cu 100%, scrie Mediafax.ro .

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 6 aprilie 2020. Este una dintre cele mai importante ședințe de guvern din ultima perioada.I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII…

- Chiar daca Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, Mirela Vaida nu se lasa. Vedeta iși gasește imediat activitați pe timp de izolare, care sa o faca sa uite de momentele dificile prin care trec milioane de romani in aceste momente.

- In plina pandemie și la mai puțin de 24 de ore dupa ce s-a confirmat primul caz de infecție cu COVID-19 la Turda, Asociația T9 (latura ong-ista a USR Turda), condusa de Andrei Suciu, candidatul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritatile isi propun ca, prin masurile adoptate miercuri, economia sa fie gata sa reporneasca imediat dupa incetarea starii de urgenta, si sunt pregatite sa vina si cu alte masuri de sustinere, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu.Intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook,…

- Indragita prezentatoare de la „Acces Direct” are o familie minunata: un soț care o iubește și 3 copii de care este tare mandra. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 i-a in calcul de a deveni mama pentru a patra oara și, mai in gluma, mai in serios, a marturisit la Antena Stars ca aceasta izolare…

- Vulpița a aparut complet transformata, marți, la „Acces Direct”. Veronica Stegaru a venit la emisiune blonda și tatuata, dupa o zi de libertate. Soțul ei, Viorel, și-a ieșit din fire cand a vazut-o și a devenit ușor agresiv.

- CNA a amendat Antena 1 cu 100.000 de lei pentru telenovela „Vulpita“ de la „Acces Direct“, care a fost reclamata de telespectatori. Sancțiunea a fost aplicata dupa ce forul a vizionat cateva fragmente din mai multe ediții ale emisiunii ”Acces Direct”. „Ce am vazut aici este un spectacol al degradarii…