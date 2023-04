FOTO: Toleranță zero la gunoaie, la Teiuș. Polițiștii locali au amendat un bărbat din Căpud care a aruncat ilegal deșeuri FOTO: Toleranța zero la gunoaie, la Teiuș. Polițiștii locali au amendat un barbat din Capud care a aruncat ilegal deșeuri Un barbat din satul Capud a fost depistat și amendat de polițiștii locali din Teiuș dupa ce a aruncat deșeuri pe un teren din zona. Pe langa sancțiunea primita, acesta a fost obligat sa ecologizeze locul. „Toleranța zero la gunoaie nu este o poveste ci o realitate la noi, la Teiuș! Politiștii locali teiușeni, prin […] Citește FOTO: Toleranța zero la gunoaie, la Teiuș. Polițiștii locali au amendat un barbat din Capud care a aruncat ilegal deșeuri in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Sebeș, amendat și pus la munca dupa ce a fost prins ca a aruncat deșeuri pe marginea unui rau Un tanar din municipiul Sebeș s-a ales cu o amenda de 1.500 de lei pentru aruncarea unor deșeuri menajere pe malul raului Sebeș. Acesta a fost pus sa curețe zona. Potrivit IPJ Alba, joi, 20 aprilie,…

- Un barbat din localitatea Valea Mare, care a aruncat deseuri provenite din dezmembrari de autovehicule pe un teren din zona extravilana a municipiului Slatina, a fost amendat cu 40.000 de lei pentru nerespectarea regimului deseurilor, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat din localitatea Braniștea a fost amendat dupa ce un localnic l-a surprins aruncand gunoaie pe o pașune din localitate. „Susținem și incurajam spiritul civic al cetațenilor din județul Bistrița-Nasaud! Un cetațean de buna credința din Braniștea a surprins un concetațean care a abandona deșeuri…

- La data de 21 martie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au organizat o acțiune, pe raza comei Cenade, care a vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind apele. In cadrul acțiunii au fost depistate 7 persoane, in timp ce aruncau saci cu deșeuri menajere (peturi…

- Femeie din Botoșani, amendata de polițiștii locali pentru ca a aruncat gunoiul menajer la un coș stradal De la inceputul acestei luni, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au desfașurat activitați pentru identificarea si sanctionarea persoanelor care abandoneaza deșeuri menajere…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din județul Bacau a fost prins de polițiștii locali cerșind, deghizat in „maicuța”, in fața bisericii „Sfantul Nicolae” din municipiul Bacau. Individul a fost dus la sediul poliției, unde a fost legitimat și i s-a dat o amenda de 500 lei. „Celebra «maicuța» a ajuns și…

- Joi, 2 februarie, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului l-au amendat pe reprezentantul firmei care a aruncat deșeuri petroliere in canalul pluvial din apropierea raului Argeș. Barbatul a fost amendat cu suma de 1.500 lei. Intre 01– 02 februarie, polițiștii locali din cadrul…