Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul nu a fost atent la semafor și a trecut pe roșu, moment în care le-a lovit pe cele doua fete. În momentul de fața, adolescentele sunt la spital. „Au intervenit o autospeciala și doua echipaje SMURD pentru…

- In cursul zilei de astazi, un accident rutier s-a petrecut pe strada Buna Ziua din Cluj-Napoca, in apropiere de magazinul Lidl. In urma evenimentului doua adolescente au fost transportate la o unitate medicala. Articolul Tinere transportate la spital. Au fost lovite de mașina pe trecerea pentru pietoni…

- Cele doua adolescente au traversat regulamentar strada, însa șoferul nu a oferit atenție culorii semaformului, moment în care le-a accidentat pe cele doua fete. „Din primele date, conducatorul auto în vârsta…

- Doua fete au fost lovite in cartierul Buna Ziua, in Zona Lidl, pe trecerea de pietoni. ”A fost un accident vis-a-vis de Lidl, din Buna Ziua. Este blocata circulatia din ambele sensuri”, ne-a semnalat un cititor.Cele doua fete treceau pe trecerea de pietoni și au fost lovite de un șofer. Cei…

- O femeie de 54 de ani din Dej a fost calcata cu mașina pe o trecere de pietoni de pe strada Piața Bobalna. Șoferul nu a fost aten la semafor și a trecut pe roșu, moment în care femeia traversa strada regulamentar. „Conducatorul…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. O femeie de 61 de ani a fost acroșata pe trecerea de pietoni, de un autoturism condus de un tanar de 19 ani din comuna Mihalț. Potrivit IPJ Alba, la data de 03 martie 2021, in jurul orei 06:30, pe Bulevardul…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la trecerea de pietoni din zona Spitalului Județean, doua persoane ar fi fost acroșate de un autoturism. Conducatorul auto se afla la fața locului. Polițiștii efectueaza cercetari. IPJ Vrancea UPDATE! O tanara din Naruja…

- Ieri, 11 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au intervenit la un eveniment rutier in municipiul Bistrița. Articolul Lovit de mașina pe trecerea pentru pietoni apare prima data in Someșeanul.ro .