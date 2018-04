Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul DJ suedez Avicii a fost fotografiat relaxandu-se cu prietenii, cu o bautura in mana, pe un yaht, in largul coastelor Omanului, cu doar o zi inaintea decesului sau, survenit vineri, la varsta de 28 de ani, informeaza The Sun.

- Stefan Banica Jr., in varsta de 50 de ani, le-a transmis fanilor un mesaj dupa ce ieri a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca. Artistul a precizat ca se simte bine si ca a suferit o interventie chirurgicala uzuala.

- Robert Powell, actorul britanic care a jucat rolul lui Iisus in mini-seria „Iisus din Nazaret” a ajuns la varsta de 71 de ani. Robert Powell a devenit extrem de cunoscut in anul 1977 cand a aparut filmul „Iisus din Narareth” in regia lui Franco Zeffirelli. Apropiatii acestuia au declarat atunci ca actorul…

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Felix Baumgartner a profitat de Valentine’s Day pentru a-i face și o declarație de dragoste publica iubitei sale, Mihaela Radulescu. Celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner se iubește de peste trei ani cu vedeta de televiziune Mihaela Radulescu . Felix și Mihaela stralucesc unul la brațul celuilalt…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…