- EXPONATUL LUNII IANUARIE LA MUZEUL MUNICIPAL „ IOAN RAICA” SEBES: TEZAURUL MONETAR ROMAN DE LA RAHAU In vara anului 2022, in patrimoniul muzeului din Sebes a intrat un mic tezaur de denari imperiali romani provenind de pe raza localitații Rahau. Autorul descoperirii este Adrian Herlea, un sebeșean pasionat…

- Exponatul lunii decembrie 2022 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Sava Albescu, „Portretul lui Danil Tecau”, pastel, 1931 Exponatul lunii decembrie 2022 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Sava Albescu, „Portretul lui Danil Tecau”, pastel, 1931 Exponatul lunii decembrie 2022, la Muzeul Municipal…

- Opt militari romani de la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" au fost retinuti pentru furt de combustibil, in urma a zeci de perchezitii facute de procurorii militari, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.Conform surselor citate, in ancheta de furt si delapidare sunt suspecti 22 de militari…

- Mulți dintre pensionarii romani cu venituri mici, copleșiți de povara scumpirilor din ultima vreme, continua sa urmareasca promisiunile venite de la reprezentanții coaliției de guvernare, cu privire la așteptata majorare a pensiilor, de la 1 ianuarie. Subiectul, unul esențial pentru seniorii romani,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a amendat șase furnizori principali din Romani pentru ca au emis cu intarziere facturile de energie electrica, in urma unui amplu control. Verificarile au fost demarate ca urmare a unui numar mare de sesizari din partea consumatorilor.…

- Exponatul lunii noiembrie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș este un exemplar naturalizat de ciocanitoare sura (Picus canus), mascul, intrat in colecția de științele naturii in anul 1967. Picus canus Linnaeus, sau ghionoaia sura, este o specie de ciocanitoare raspandita in intreaga zona euro-asiatica.…