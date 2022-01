Stiri pe aceeasi tema

- Doua asistente medicale din New York au caștigat peste un milion de dolari din vaccinarea la chiuveta. Banii ar fi fost facuți din imunizari fictive in doar trei luni, intre noiembrie 2021 și ianuarie 2022. Tarifele pe care le cereau cele doua asistente pentru vaccinari fictive erau de 220 de dolari…

- Kyrie Irving (29 ani) ramane ferm pe pozitie: nu se va vaccina impotriva Covid-19, in ciuda faptului ca echipa sa, Brooklyn Nets, are probleme de lot dupa accidentarea lui Kevin Durant. Irving, coordonatorul de joc al echipei din New York, nu a fost lasat sa joace timp de 6 luni din cauza faptului ca…

- Procurorii botosaneni ancheteaza un caz de disparitie a unor doze de vaccin contra COVID-19 dintr-un centru de vaccinare. Furtul a fost sesizat de angajatii centrului, dupa o verificare incrucisata, potrivit realitatea.net In prima jumatate a lunii decembrie a anului trecut, personalul medical al unui…

- Profesoara, care preda biologie la un liceu din New York, este acuzata ca a vaccinat anti-COVID un elev de 17 ani acasa, fara sa aiba consimțamantul parinților baiatului și nici calificare medicala oficiala, potrivit BBC . Laura Russo, in varsta de 54 de ani, a fost reținuta in ajunul Anului Nou și…

- Președintele Joe Biden a dezvaluit reguli mai stricte de calatorie Covid-19, in contextul in care SUA au confirmat cateva cazuri de varianta Omicron, relateaza BBC. Biden a declarat ca planul sau „nu include inchideri sau blocaje” și nu modifica regulile de vaccinare. Au fost depistate cazuri in California,…

- Oana Zavoranu a intervenit in conflictul dintre soțul ei, Alex Ashraf, și asistenta de la clinica lor care il acuza pe acesta ca a abuzat-o și ca nu a vrut sa-i dea salariul. Vedeta a rabufnit și considera ca soțul ei a procedat foarte bine in aceasta situație. Recent, un adevarat scandal a izbucnit…