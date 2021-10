Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca, pentru a fi mereu pregatit, indiferent de situație, trebuie sa fii precaut. Sa-ți cumperi vara sanie și iarna car, cum se spune in popor. Și realitatea este ca ”paza buna trece primejdia rea”, ca sa continuam in aceeași nota a ințelepciunii populare. Pentru ca sezonul ploios deja debuteaza…

- Doi dansatori s-au trezit pe pamant, dupa ce o parte din scena s-a prabușit in timpul unui spectacol organizat pe 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica in satul Valeni, județul Maramureș, informeaza Antena 3 . Artiștii erau in plin dans in momentul in care una dintre scandurile pe care era montata scena…

- Presedintele CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, a afirmat miercuri, la Ploiesti, ca este momentul unui inceput in constructia durabila a unor institutii judiciare, subliniind nevoia de echilibru in zona de justitie. "Asteptam in continuare, asa cum (...) am asteptat in acest an de mandat, in sfarsit…

- Terenul viran de la ieșirea din Buzau spre Maracineni va fi valorificat de proprietar prin construcția pe acel amplasament a unui supermarket, cu locuri de parcare și cai de acces cu doua benzi pe sens. Accesul catre complexul comercial se va face din giratoriul de la Orizont. Va fi nevoie in zona de…

- Un spectacol care include și o scena de reconstituire a intrarii voievodului Mihai Viteazul in Cetatea Alba Iulia, desfasurat in un urma cu doua saptamani a iscat controverse aprinse intre organizatori si istoricii albaiulieni. Momentul intrarii lui Mihai Viteazul in Alba Iulia a fost pus in scena de…

- Un avion miliar aflat în teste, cu trei persoane la bord, s-a prabușit marți dimineața în Rusia, în apropiere de Moscova. Prototipul IL-112V s-a prabușit în timpul unui zbor de antrenament, la Kubinka, transmite presa din Rusia. Un martor ocular a surprins într-o…

- Un spectacol care includea o scena de reconstituire a intrarii lui Mihai Viteazul in Alba Iulia, desfașurat in week-end la Alba Iulia, a iscat controverse aprinse intre organizatori și istorici. Momentul intrarii lui Mihai Viteazul in Alba Iulia, a fost pus in scena de o trupa de amatori a unei asociații…

- O femeie a fost salvata in ultima clipa, dupa ce a fost luata de o viitura puternica, pe o strada din centrul Chinei, unde au fost inregistrate inundații extreme. Momentul dramatic a fost filmat cu telefonul mobil.