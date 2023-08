Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea stelelor cazatoare: Vizibilitatea perseidelor ajunge la punctul maxim pe 12-13 august Perseidele ajung la punctul maxim in noaptea de 12 spre 13 august așa ca cerul nopții de sambata spre duminica va fi spectaculos, relateaza alba24.ro. Zeci de stele cazatoare vor putea fi vazute intr-o ora…

- Perseide 2023: 12-13 august, noaptea stelelor cazatoare. Vizibilitatea perseidelor ajunge la punctul maxim Cerul nopții de sambata spre duminica va fi spectaculos. Perseidele ajung la punctul maxim in noaptea de 12 spre 13 august. Zeci de stele cazatoare vor putea fi vazute intr-o ora de observație,…

- Perseidele reprezinta ploaia de meteori care se produce anual și este evenimentul asociat cu cometa Swift-Tuttle. Este unul dintre cele mai cunoscute evenimente astronomice cunoscut și sub denumirea de ploaie de stele.

- Spectacol pe cer, Perseidele ajung la punctul maxim in noaptea de 12 spre 13 august The post Spectacol pe cer, Perseidele ajung la punctul maxim in noaptea de 12 spre 13 august first appeared on Partener TV .

- Este spectacol pe cer in accest weekend. Perseidele ajung la punctul maxim in noaptea de 12 spre 13 august. Se pot vedea, chiar și cu ochiul liber, zeci de meteori pe ora, dar numai in zone fara poluare luminoasa.

- Feerie pe cer: PERSEIDELE, ”ploaia de stele” din coada cometei Swift-Tuttle, pot fi vazute in perioada 17 iulie – 24 august Perseidele, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene, pot fi observate foarte bine in perioada 17 iulie – 24 august, insa momentul in care acest eveniment va atinge maximul…

