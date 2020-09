Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti a ajuns miercuri un nou aparat PCR care permite efectuarea a patru teste COVID pe ora, de patru ori mai mult decat singurul aparat existent acum in UPU, si mai urmeaza sa soseasca o noua linie de testare pentru laboratorul unitatii medicale. In urma acestor investitii,…

- Unitatea modulara de la Letcani devine Spital suport COVID și trece in subordinea Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iași. Proiectele au fost votate in aceasta seara la sedinta extraordinara a Consiliului Judetean. Managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, Carmen Dorobat a declaratca…

- Sosesc rezultatele probelor prelevate zilele trecute de la cadrele și pacienții din Spitalul de Psihiatrie Sapoca. Numai la secția exterioara Ojasca au fost depistate pozitiv COVID-19 șase persoane, doi pacienți și patru angajați. Direcția de Sanatate Publica din Buzau a demarat o ancheta epidemiologica…

- Pacientii cu forme usoare sau medii ale virusului pot dezvolta fulminant o forma grava a bolii. Medicul sustine ca masura internarii nu trebuie privita ca o pedeapsa, ci doar ca o masura prin care se incearca protejarea populatiei. Citeste si: Un medic de familie il contrazice pe ministrul…

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in judetul Prahova, un nou focar fiind depistat la o fabrica din judet care a si fost inchisa. Potrivit buletinului de presa emis, vineri, de Prefectura Prahova, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul…

- Ieri, numarul persoanelor infectate crescuse la 235, iar șapte pacienți sunt la Terapie Intensiva V. S. Pe langa creșterea constanta a numarului de cazuri noi de coronavirus inregistrate in județul Prahova, de peste 10 in fiecare zi, s-a marit, din nefericire, și cel al pacienților care au ajuns pe…

- Un numar de 303 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt internati, vineri, in Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. Unitatea precizeaza ca are in total 450 de locuri disponibile, potrivit news.ro.Ludovic Orban anunta alocarea unor 'sume fara precedent' pentru sectorul de investitii…