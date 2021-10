FOTO Simona Halep va mai juca la un turneu după Transylvania Open Absenta luni bune din circuitul WTA, Simona Halep se afla la Cluj-Napoca acolo unde urmeaza sa debuteze la Transylvania Open. Aflata în cautarea celui mai bun nivel, Halep are nevoie de ritmul dat de meciurile oficiale, iar în acest sens fosta lidera WTA a luat decizia de a mai juca la un turneu în acest an.



Astfel, dupa participarea la Transylvania Open (25-31 octombrie) Simona și-a mai adaugat un turneu la care sa evolueze pe finalul lui 2021.



Halep va lua parte la turneul de la Linz, Austria, competiție care se va disputa în perioada 6-12 noiembrie. Înscrise… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

