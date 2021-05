FOTO: Salvamontiștii din Alba au început verificarea și refacerea traseelor turistice din județ. Semnificația marcajelor Salvamontiștii din Alba au inceput acțiunile de verificare și refacere a traseelor turistice din județ. La Cheile Ramețului, de exemplu, au fost inlocuite cablurile cu lanț, pe traseul cruce albastra și urmeaza aceeași operațiune și e zona cu triunghi albastru. Vezi și TRASEE turistice spectaculoase in județul Alba. Unde poți descoperi minunații ale naturii salbatice […] Citește FOTO: Salvamontiștii din Alba au inceput verificarea și refacerea traseelor turistice din județ. Semnificația marcajelor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

