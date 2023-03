Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o zi pana la deschiderea Targului Imobiliar Timișoara TIT, ajuns la ce-a dea șasea ediție. In perioada 18-19 martie, organizatorii TIT va așteapta la Iulius Congres Hall, unde veți gasi o gama larga de oferte imobiliare, dar și de soluții financiare pentru cumpararea unei noi locuințe. Am…

- Proiectul Fabrik reprezinta un complex rezidențial situat in zona Fabric din Timișoara. Ansamblul este format din 116 apartamente și o suprafața de 4000 de metri patrați destinata spațiilor comerciale și de birouri. Scopul proiectului este de a revitaliza cartierul Fabric prin transformarea unui sit…

- Noi, cei de la Vivalia, suntem alaturi de voi pentru a gasi impreuna locul perfect pentru a va construi o noua viața la Targul Imobiliar Timișoara, care are loc in perioada 18-19 martie la Congres Hall.

- City of Mara va invita in zilele de 18-19 martie la Targul Imobiliar Timișoara, care va avea loc la Iulius Congress Hall. Targul Imbiliar nu este doar despre proprietați, ci și despre voie buna, socializare și primavara. Participanții vor putea descoperi cele mai noi oferte și se vor putea bucura de…

