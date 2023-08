Stiri pe aceeasi tema

- Doi absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție la Academia Militara din Sibiu Ruxandra și Andrei sunt doi foști elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia care in 2023 au absolvit Academia Militara din Sibiu ca șefi de promoție. Potrivit reprezentanților colegiului este vorba…

- Un absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost admis primul la specializarea „Parașutiști” din cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu.

- Reușita de a fi admis pe prima poziție din clasament la specializarea Controlor trafic aerian de la Academia Fortelor Aeriene ,,Henri Coanda” din Brașov nu a fost una usoara, afirma absolventul Radu Balasoiu. Pentru ca succesul nu vine imediat si cu siguranta nu este usor de obtinut, Radu s-a pregatit…

- FOTO| Șefa de promoție a Colegiului Militar din Alba Iulia, admisa prima la specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru aparare și securitate naționala din cadrul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, București Șefa de promoție a Colegiului Militar din Alba Iulia, admisa prima la specializarea…

- FOTO: Aur pentru echipa de handbal a Colegiului Militar din Alba Iulia, la Spartachiada. Cine sunt jucatorii care au adus victoria Echipa de handbal a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a incheiat Olimpiada sportului militar liceal, etapa a II-a, fara infrangere. Jucatorii pregatiți…

- Elevul plutonier major Daniel Popa participa in aceasta perioada la sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale. Daniel are astfel in fața ultima testare pentru admiterea la prestigioasa…

- Elevul plutonier major Daniel Popa, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, participa la ultima testare pentru admiterea la prestigioasa Academie Militara Navala a SUA din Annapolis – United States Naval Academy.

- VIDEO: Vlad Lința, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia pe scena celui mai important show de folclor din Romania. Ce a cantat Un elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a participat la o emisiune de folclor realizata de postul național de televiziune TVR 1. Vlad Lința,…