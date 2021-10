FOTO – Ruralis ne dezvăluie minunile naturale de lângă noi: Cum puteți admira Sfinxul și Babele „de Bistrița” Bistrița are inca multe lucruri spectaculoase și demne de oferit localnicilor. Este și cazul unor pietre „sculptate” de apele raului Bistrița Ardeleana care amintesc de Sfinxul și Babele din Bucegi. Acestea strajuiesc singura cascada naturala din apropierea orașului. Aveți onoarea sa le vedeți maine, 31 octombrie, intr-o „plimbareala” pusa la cale de Cristian Țetcu de la Asociația Ruralis. Natura va iese in intamplinare, in acest week-end, cu cateva peisaje spectaculoase și demne de admirat, la doi pași de Bistrița! Activistul de mediu Cristian Țetcu, coordonatorul Asociației Ruralis, organizeaza… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un peisaj de basm, in mijlocul naturii, sub soarele tomnatic de octombrie, zeci de bistrițeni și-au petrecut dupa-amiaza de ieri la Festivalul Perelor. Un altfel de festival, fara țopaieli, fara muzica de spart timpane – cu lazi de fructe și copii zburdand liberi pe dealuri… Acum 200 de ani, dealul…

- Presedintele ceh Milos Zeman a fost internat duminica la Praga, a anuntat purtatorul de cuvant al spitalului militar universitar din capitala, la o zi dupa alegerile parlamentare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Da, va confirm aceasta informatie", a declarat Jitka Zinke pentru AFP, adaugand ca…

- Sunteți cu toții invitați la Festivalul Perelor, maine, in Parcul cu peri seculari de pe Dealul Cocoș. Evenimentul este organizat de voluntarii Clubului Lions Bistrița, in parteneriat cu Harta Verde Romania și Asociația Ruralis. „Avem deosebita placere de a va invita, duminica – 10 octombrie 2021,…

- Moțiunea de cenzura va fi citita astazi in Parlament: „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor!”. Cand are loc votul Moțiunea de cenzura va fi citita astazi in Parlament: „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor!”. Cand are loc votul Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi in plen, de la ora 14.00,…

- Vreți sa va innobilați singur pomii fructiferi din gradina? Vreți sa le mariți diversitatea? Clubul Lions Bistrita va invita la un curs practic gratuit de altoire, susținut de dr. ing. Ioan Zagrai. Un curs eminamente practic și total gratuit este pus la dispoziția pasionaților de pomicultura. Accesta…

- Alaturi de alte 11 organizatii nonguvernamentale din 9 orase, ne-am unit intr-o coalitie care initiaza demersurile pentru ca Romania sa aiba cat mai curand o retea nationala de arii naturale urbane. Vrem arii naturale urbane pentru marile orase ale tarii. Organizatiile ...

- Ecologistul Cristian Țetcu, reprezentantul asociației RURALIS propune transformarea unor zone in arii naturale urbane. Printre zonele luate in calcul se numara Padurea Codrișor și Ghinzii, zona cu peri seculari de pe Dealul Cocoș, dar și zona de agrement MHC sau raul Bistrița Ardealeana. Daca doleanțele…

- Ecologii avertizeaza asupra unui șir de pericole care amenința Livada tradiționala cu peri seculari de pe Dealul Cocoș. „Este un ecosistem agro-silvo-pastoral unic in județul nostru! Posibil chiar și in Romania sau mai departe… Insa dealul este instabil pentru construcții…” Pericolele pandesc asupra…