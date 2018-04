Stiri pe aceeasi tema

- Momente dramatice pe soseaua de centura a Capitalei. Un sofer a murit in urma unui accident. Salvatorii au intervenit, insa, din pacate, conducatorul auto al autoturismului implicat in nedoritul eveniment rutier produs in dimineata celei de-a doua zi de Pasti nu a supravietuit. Accidentul a avut loc…

- O femeie a murit iar sotul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina acestora a fost acrosata de un BMW, informeaza Digi24.ro. Accidentul a avut loc azi noapte, in Pitesti, iar de vina ar fi fost chiar barbatul care a fost ranit. Acesta a vrut sa intoarca masina, insa nu s a asigurat. In urma…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Liviu Paul Apostol, un tanar de 30 de ani, din Tulcea, a murit in urma unui groaznic accident rutier produs in Napoli (Italia). Accidentul a avut loc in data de 27 ianuarie. Liviu (30 de ani) conducea un scuter cand, la un moment dat, a fost lovit de un autoturism. Soferul care a provocat accidentul…

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…