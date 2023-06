Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii indigeni care au disparut in urma cu 40 de zile in jungla amazoniana dupa ce au supravietuit prabusirii avionului de mici dimensiuni in care se aflau au fost gasiti in viata, au anuntat autoritatile columbiene, transmite The Guardian. Avionul Cessna 206 in care calatoreau cei trei…

- Supraviețuire miraculoasa in jungla. Patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, transmite AFP. „O bucurie pentru toata…

- Presedintele columbian Petro dezminte ca cei patru copii disparuti in jungla au fost gasiti. Presedintele columbian Gustavo Petro a dezmintit joi pe Twitter salvarea a patru copii disparuti in jungla amazoniana dupa prabusirea, pe 1 mai, a unui avion de mici dimensiuni care ii transporta, precizand…