Stiri pe aceeasi tema

- La Monumentul Eroilor Revoluției din Piața Universitații a avut loc marți, 21 decembrie 2021, o slujba de pomenire pentru cei care și-au pierdut viața pentru libertate in 1989. Sursa foto: Basilica.ro

- Au trecut noua luni de cand regretata Cornelia Catanga a inecetat din viața, insa durerea este la fel de profund resimțita de catre Aurel Padureanu. Soțul cantareței respecta toate tradițiile, astfel ca recent i-a facut parastasul, moment in care a fost copleșit și mai tare de suferința. Ce confesiuni…

- Cintaretul Carlos Marin, membru al grupului Il Divo, a incetat din viata la virsta de 53 de ani. Colegii de trupa ai baritonului spaniol de origine germana, tenorul american David Miller, cintaretul francez Sebastien Izambard si tenorul elvetian Urs Buhler, i-a adus un omagiu duminica. ''Cu durere in…

- La Biserica Iancu Nou – Balaneanu din Capitala va avea loc sambata o conferinta sustinuta de cofondatorul Untold, Sorin Gadola, si sotia sa, Diana. Evenimentul va incepe la ora 17:00 cu participarea tinerilor si credinciosilor din parohia mentionata si din alte comunitati parohiale ale Bucurestiului,…

- Jandarmii sibieni au donat sange miercuri și joi in cadrul Campaniei „Doneaza sange, salveaza o viata!” a Patriarhiei Romane, noteaza Basilica.ro. „Jandarmii sibieni au donat sange pentru viața”, a transmis Jandarmeria Sibiu pe Facebook. „Speram ca gestul nostru sa fie urmat de cat mai mulți…

- Autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.590 de cazuri noi de COVID, dintr-un numar de 78.982 de teste efectuate. 184 de persoane care erau infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, in timp ce numarul persoanelor internate la terapie intensiva a crescut cu 21, ajungand…

- Andreea Cosor este studenta in anul IV la Facultatea de Medicina Generala din cadrul UMF ,,Carol Davila” București și aproape 3 luni a fost voluntar la Spitalul Județean de Urgența Slobozia pe secția A.T.I. COVID-19. Am discutat cu Andreea despre cum este perceput respectul in medicina și nu numai,…