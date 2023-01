Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol afirma, luni, ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit, noteaza news.ro .”De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, au scos din zona strict protejata a lacului Sinoe, din Delta Dunarii, 1.375 de metri plase cu 337 de kilograme de peș

- Politistii din municipiul Campina au deschis o ancheta dupa ce trei eleve ale unei scoli din oras s-au batut, iar filmarea incidentului a fost postata pe o retea de socializare, potrivit Agerpres.Conform datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, cele trei fete sunt…