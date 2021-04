Sambata la ora 10.00 a inceput la Deva acțiunea de vaccinare direct din mașina -„Drive Thru”. Centrul, primul de acest fel din țara, se afla in parcarea Complexului Comercial „Shopping City Deva” și sunt organizate 4 fluxuri de vaccinare cu serul produs de „Pfizer BioNTech”, informeaza Prefectura Hunedoara . In primele doua ore de la deschidere s-au vaccinat peste 200 de persoane care au sosit cu autoturismele in parcarea complexului comercial, in zona amenajata in acest scop, conform Prefecturii. La fluxurile de vaccinare lucreaza cinci medici, opt asistente, trei registratori, tineri voluntari…