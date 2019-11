Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18,2 milioane de romani sunt așteptați sa voteze in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019 care are loc duminica, 24 noiembrie 2019. Secțiile de vot din țara se deschid la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21.00, interval in care romanii vor avea de ales intre președintele in exercițiu Klaus…

- USR Alba a transmis miercuri ca il susține pe Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor prezidențiale și ”nu PNL Alba”.Reprezentanții partidului spun ca se delimiteaza de partidul din care provine președintele, PNL, partid pe care il acuza de politizarea administrației locale și risipa banilor publici.…

- ​Kelemen Hunor îl va vota pe Klaus Iohannis în turul doi al prezidențialelor, însa UDMR nu are o indicație pentru alegatorii sai în privința rundei finale pentru Cotroceni. ​„Au trecut 3 zile de la primul tur. În aceste zile nimeni din cei care au intrat în…

- Surse liberale au precizat, pentru Libertatea, ca presedintele Klaus Iohannis va merge, in campania pentru turul doi la prezidentiale, in sase judete, unde se va intalni cu alegatorii. Programul actiunilor de campanie ale presedintelui Klaus Iohannis 15 noiembrie - Maramures16 noiembrie - Bistrita-Nasaud18…

- ​​Klaus Iohannis și staff-ul sau de campanie au transmis clar ca prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorala nici in cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masa invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dancila, dar spune ca "o confruntare nu isi are rostul și nu ar aduce…

- Echipa de campanie a lui Klaus Iohannis a anunțat ca președintele in funcție nu va participa la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila inainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși PSD-ul cere acest lucru insistent. In urma cu cinci ani, insa, Victor Ponta, candidatul social democraților…

- Conform hotnews.ro, Klaus Iohannis a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale inregistrand peste 37% dupa centralizarea datelor provizorii din aproape toate secțiile din țara și a peste 60% din secțiile din diaspora. Pe doi s-a clasat candidatul PSD Viorica Dancila. Rezultate (voturi din țara+diaspora):…

- Sectiile de votare din municipiul Constanta au fost inchise.Amintim ca, in judetul Constanta, potrivit BEC, la urne s au prezentat 317.088 de constanteni, procentajul fiind de 50.88 .In municipiul Constanta, 145.311 de votanti s au prezentat la urne, fiind vorba de 55.60 din totalul locuitorilor cu…