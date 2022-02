Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, au efectuat, marți, patru percheziții la adresele a doua persoane, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați, informeaza…

- Primele cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate vineri, la Buzau. Este vorba despre trei persoane cu varste cuprinse intre 16 și 36 de ani.Conform Instituției Prefectului, testele prelevate au fost trimise spre secvențiere la București, rezultatul fiind unul pozitiv. In primul caz…

- ​Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunând ca acesta reprezinta "o cangrena" pentru Europa. Klitschko a început sa faca pregatire militara împreuna cu rezervisti…

- Institutul National de Sanatate Publica a primit ieri, 4 decembrie, rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara Cantacuzino București care confirma prezența noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la București…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a amenintat joi cu un nou conflict armat in cazul extinderii NATO spre Est, sustinand ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti constituie o „mina” care a „detonat” deja in Georgia in vara anului 2008.

- Ministerul Sanatații a venit cu precizari suplimentare despre lotul de sportivi rugbyști de la CSM Baia Mare, reintors din Africa de Sud recent. „Ministerul Sanatații informeaza ca, cei 29 de sportivi repatriați din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost testați și li s-au asigurat condițiile…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare care a sosit, marți seara, in Romania a fost confirmat cu COVID-19, proba urmeaza sa fie trimisa la secvențiere la Institutul Cantacuzino, a anunțat Ministerul Sanatații, miercuri seara, intr-un comunicat de presa. Proba RT-PCR care a fost recoltata marti…

- Ziua Naționala va fi marcata, in acest an, printr-o parada militara ce urmeaza sa aiba loc in București, la Arcul de Triumf. In condiții restranse, dat fiind contextul generat de situația COVID. Cu doar cateva zile ramase pana la evenimentul din 1 decembrie, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ce…