A patra ediție a Balului Caritabil "Botoșaniul iubește Excelența!", in cadrul proiectului "Ajuta un copil sa invețe!", prin care s-au strans fonduri pentru susținerea proiectul bursier "Ajuta un copil sa invețe!", a devenit un prilej pentru mulți dintre cei prezenți sa-și dovedeasca generozitatea. A fost vorba de susținerea elevilor excelenți, cu rezultate excepționale la olimpiadele

Sursa articol: Botosani24.ro

