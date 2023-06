Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Timișoara, s-a dat startul Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat. In centrul istoric al orașului se simte atmosfera vibranta a celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, desfașurata anul acesta sub deviza „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii".

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se afla inca de joi intr-o vizita oficiala in Timișoara. Daca cu o zi in urma a depus o coroana la monumentul din fața Catedralei Mitropolitane, vineri, 26 mai, acesta a vizitat Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, recent redeschis, dar și Liceul Nikolaus…

- O selecție de lucrari contemporane și tradiționale de grafica și pictura aparținand unor artiști din Romania și Coreea de Sud, realizata de Korea Modern Emotional Forum in colaborare cu muzeul de arta timișorean, va fi vernisata in 17 mai, de la ora 17:00, la muzeul din Piața Unirii. Intitulata „Connection:…

- Patru barbați au fost reținuți dupa ce au provocat un scandal uriaș la o terasa din centrul Timișoarei. Potrivit Poliției Timiș, scandalul a inceput in jurul orei 22:00, la o terasa din Piața Unirii, intre mai multe persoane. Au intervenit doua echipaje de poliție și un echipaj de jandarmi, care au…

- Dincolo de valoarea estetica a mașinilor de epoca, fiecare dintre acestea are o poveste unica și fascinanta de spus. Peste 100 de astfel de mașini, intreținute de pasionați și colecționari din intreaga lume, sunt expuse in Piața Unirii din Timișoara la Retroparada Primaverii.

- Pe autostrada #A1 km 532, la Șagu, sensul de mers Arad – Timisoara, o autoutilitara s-a rasturnat. Banda 1 și banda de urgența sunt inchise. Traficul se desfașoara pe banda 2 pana in jurul orei 21.

- Fondurile europene nerambursabiile au contribuit din plin la transformarea Domului Catolic din Piața Unirii din Timișoara și la aducerea bisericii la frumusețea de alta data. Printr-un proiect desfașurat pe Programul Operațional Regional, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest, au…

- Tiberiu Ceia a fost condus pe ultimul drum, astazi Sute de oameni s-au adunst in tacere, intr-un gest solemn și respectuos, la Cimitirul Erorilor din Timișoara. Privirile sunt indreptate spre cortegiul funerar care se apropie incet de locul unde va fi ingropat Tiberiu Ceia. Pe drum, se aud cantece…