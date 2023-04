Stiri pe aceeasi tema

- David Mathe, elev in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, competiție școlara care a avut loc in perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Gradiștei, Brașov. Performanța remarcabila obținuta de David Mathe a fost completata…

- Optimum Alba Iulia, victorie inutila cu Minaur Baia Mare la turneul zonal al Ligii Elitelor Under 15 | Au acces in turneul semifinal “U” Cluj și UTA Arad Optimum Alba Iulia a realizat a doua victorie, una inutila, in cadrul turneului zonal al Ligii Elitelor Under 15 de pe “Cetate”, 2-1 (1-0) cu Minaur…

- FOTO: Optimum Alba Iulia – UTA Arad 0-2 (0-0), la turneul zonal al Elitelor Under 15 | Denis Gligor, penalty ratat in primul mitan Eșec pentru Optimum Alba Iulia in a doua disputa din cadrul turneului zonal al Ligii Elitelor Under 15, 0-2 (0-0) cu UTA Arad, un meci derulat pe “Cetate” al carui moment…

- Zilele acestea se desfașoara partidele din optimile Cupei Romaniei la handbal masculin. Minaur Baia Mare și CSM București sunt primele doua echipe calificate in sferturi, dupa ce au dispus de Unirea Sannicolau Mare (37-30), respectiv CSM Vaslui (33-24).In aceasta faza a competiției, CSU din Suceava…

- FOTO: Optimum Alba Iulia, calificare dramatica, la penalty-uri, in Cupa Romaniei, cu „U” Cluj | Portarul Razvan Cutean a parat doua execuții Pe de alta parte, sambata, 1 aprilie, in primul tur al Cupei Romaniei, Optimum Alba Iulia a eliminat “U” Cluj, la Galtiu, un meci care se va juca și in deschiderea…

- Manchester United s-a impus, miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, in fața lui West Ham United, intr-o partida din faza „optimilor” de finala din Cupa Angliei. Dupa o prima repriza slaba facuta de ambele echipe, partea a doua a meciului a adus un gol inca din primele 10 minute. In minutul 54,…

- Campioana Angliei, Manchester City, s-a impus, marți seara, scor 3-0, pe terenul celor de la Bristol City, formație care ocupa poziția a 13-a in liga a doua engleza, intr-un meci din faza „optimilor” de finala din Cupa Angliei. Trupa lui Pep Guardiola inceput in forța partida și a bifat prima ocazie…

- Alaturi de Onesti, Deva, Resita, Bistrita, Timisoara, Bucuresti sau Constanta, Brasov poate deveni un centru important pentru gimnastica de performanta, anunța Federația Romana de Gimnastica. Brasov este orasul in care Elena Leustean, prima medaliata olimpica a gimnasticii romanesti, a inceput performanta!…