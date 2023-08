Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, germanii de la Opel au anunțat numele viitorului lor concept cu zero emisii care va influența din punct de vedere al designului și al tehnologiilor noile modele ale marcii din Russelsheim. Opel Experimental, caci despre el este vorba, va fi expus in premiera in cadrul Salonului…

- Clienții GROHE pot alege dintr-o mare varietate de culori și finisaje pentru a crea un spațiu personalizat in baie Tehnologiile inovatoare de acoperire a suprafețelor prin depunere fizica de vapori (PVD – Physical Vapour Deposition) ofera longevitate și durabilitate. Concept de baie customizat datorita…

- Consiliul de Stat al Chinei a emis luni masuri pentru restabilirea și extinderea consumului in sectorul auto, imobiliar și al serviciilor, scopul fiind de a valorifica pe deplin „rolul fundamental” al consumului in dezvoltarea economica, potrivit Reuters.Consiliul de Stat a precizat intr-un document…

- Salonul Auto de la Munchen iși deschide porțile in data de 5 septembrie. Marii constructori de automobile care și-au anunțat deja prezența fac ultimele pregatiri pentru ca totul sa se desfașoare ca la carte. Nemții de la Mercedes-Benz le pregatesc fanilor doua mari surprize. In primul rand este vorba…

- Nou logo Opel din 2024, pe mașinile marcii germane deținute de grupul Stellantis. Emblema reprezentativa Opel, numita și „Blitz” (fulger), capata o forma mai moderna, mai actuala, ce reflecta orientarea spre electromobilitate a marcii. Opel se va concentra doar pe mașini electrice, in Europa, din 2028…

- Dintotdeauna, modelele care au purtat sigla DS Automobiles s-au diferențiat clar de suratele lor din portofoliul grupului Stellantis. Cum vor arata in viitor? Raspunsul ni-l ofera proaspat prezentatul concept M.i 21 manifesto. Nu vorbim despre un "concept car" ci despre un concept interior care ofera…

- Caterham este unul dintre puținii producatori care inca se bazeaza pe o gama de mașini cu motoare pur termice. Acest lucru urmeaza sa se schimbe, insa, in viitorul nu foarte indepartat. Mai devreme, la sfarșitul primaverii, am vazut imagini cu un concept electric al lui Caterham Seven, o mașina care…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1 la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) .Romania (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Victoria-Stefania Petreanu) s-a impus cu timpul de 06 min 01…