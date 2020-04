Stiri pe aceeasi tema

- Speak și Ștefania formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Sunt impreuna de tre ani și se ințeleg de minune. De altfel, artistul a și declarat recent, ca dupa participarea la Asia Express, relația lor s-a consolidat. Astazi este o zi importanta pentru Speak și Ștefania. Cei doi aniverseaza…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Dragostea plutește in aer pentru cei doi artiști, dovada fiind fiecare apariție a lor, in care se afișeaza extrem de indragostiți. Iata cum s-au lasat fotografiați, in vazul tuturor!

- Horoscop 5 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 5 martie 2020 - Berbec:Astazi debuteaza o perioada mai buna pentru finanțele tale.Poți afla informații care te vor conduce la venituri mai mari, pe bazaeforturilor proprii. Horoscop 5 martie 2020 - Taur: Incepi sa iți revii,…

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman au renuntat complet la inhibitii. Indragitul cuplu le-a oferit fanilor o imagine de senzatie, din intimitatea lor. Cei doi indragostiti s-au fotografiat in timp ce faceau baie, intr-un cadru extrem de romantic.

- Dragostea pluteste in aer pentru Cristian Boureanu si Laura Dinca! De curand, cei doi indragostiti au decis sa se destinda impreuna in cadrul unei cine romantice. Iata cum au fost surprinse vedetele de paparazzii Spynews.ro, atunci cand credeau ca nu-i vede nimeni!

- Bucurie mare in familia Vladutei Lupau. Artista este in culmea fericirii, deoarece sotul sau si-a sarbatorit ziua de nastere. Aceasta aniversare nu putea sa treaca neobservata, astfel ca vedeta a marcat fericitul eveniment prin cateva fotografii de senzatie alaturi de partenerul sau de viata si o declaratie…

- Dragostea pluteste in aer pentru Anca Serea si Adrian Sina. De curand, cei doi soti au plecat pentru o scurta perioada in Munchen si au petrecut clipe de neuitat impreuna. Frumoasa bruneta a capturat cateva momente prin intermediul unor fotografii, atat cu superbele peisaje, dar si cu faimosul cantaret.

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt mai fericiți ca oricand. De curand, cei doi indragostiși au devenit nași, iar vestea i-a bucurat extrem de mult pe fani. Iata cum s-au afișat vedetele la fericitul eveniment!