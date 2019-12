Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis și Viorel Lis au una dintre cele mai controversate relații din showbiz-ul romanesc. Mulți au crezut ca nu o sa dureze, dar iata ca anul 2020 ii prinde tot impreuna. Cu toate ca sunt de ani buni impreuna, cei doi nu au facut un copil. Blondina a recunoscut in nenumarate randuri in emisiunile…

- Oana Lis a sacrificat multe lucruri pentru a-i fi alaturi lui Viorel Lis pana la final. Vedeta traiește de ani buni cu aceasta durere in suflet și a facut mai multe dezvaluiri despre casnicia cu fostul edil al Capitalei.

- Continua furturile in zona centrala a Timișoarei. Dupa ce zilele trecute doua persoane care au comis furturi intr-o farmacie și intr-un magazin alimentar au fost prinse de oamenii legii, de aceasta data un hoț a dat atacul la Targul de Craciun. A incercat sa fure mai multe obiecte de la casuțele aflate…

- Oana Lis, una dintre cele mai sincere și asumate vedete de la noi a postat pe contul ei de Facebook o fotografie care le-a cam dat de gandit fanilor sai. Soția lui Viorel Lis s-a afișat intr-o ipostaza tandra cu nimeni altul decat manelistul Adrian Minune!

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- In ultimul timp, Viorel Lis a refuzat sa mai apara atat de des in spatiul public, precum o facea inainte. Oana Lis era tot timpul prezenta, insa fara sotul ei, ceea ce i-a facut pe fani si pe oamenii care il apreciaza sa se ingrijoreze.

- Femeia a zis ca scapa de problemele cu sotul alcoolic, care o batea, daca se duce la o manastire, scrie libertatea.ro. Astfel, femeia a ajuns Schitul "Buna Vestire" din Poiana Negrii, Suceava, unde sustine ca a intampinat alte abuzuri din partea personalului manastirii. Schitului "Buna…