- Antrenorul emerit de tenis Eugen Vatasescu a fost sarbatorit de Primaria Ramnicului cu ocazia implinirii varstei de 102 ani. Un moment emotionant s-a consumat vineri, 14 octombrie, in zi de mare sarbatoare pentru crestini, cand ramniceanul Eugen Vatasescu, antrenor emerit de tenis si veteran de razboi,…

- O campulungeanca a fost sarbatorita de autoritațile locale la implinirea varstei de 100 de ani. Este vorba de Grosu Helena Maria care a fost vizitata la domiciliu de primarul Mihaița Negura. ”Un secol de viața este intotdeauna un bun motiv de sarbatoare! Doamna Grosu Helena Maria locuiește in municipiul…

- Astzazi este ziua de naștere a lui Vladimir Putin, iar printre puținele persoane care ii transmit ganduri bune in aceasta perioada se numara patriarhul Kirill. Astfel, șeful Bisericii Ortodoxe din Rusia i-a binecuvantat pe episcopi, clerici și credincioși sa se roage pentru sanatatea liderului rus.…

- O femeie din comuna Poiana Cristei a fost sarbatorita azi de autoritațile locale, la implinirea varstei de 100 de ani. Femeia se numește Stana Vasile și este din satul Odobasca de Munte. Alaturi de ea s-au aflat rude, vecini și primarul comunei Poiana Cristei, Vlad Petruș. „Astazi am sarbatorit-o pe…

- Veteranul de razboi Sebi Gheorghe a implinit 99 de ani de viața. Ii uram multa sanatate și ii mulțumim pentru eroismul, credința și barbația de care a dat dovada, impreuna cu toți eroii generației sale, in vremurile grele ale razboiului. Avem privilegiul de a invața de la dumneavoastra ca dragostea…

- Gabriela Melinescu, una dintre cele mai cunoscute si apreciate scriitoare din Romania, stabilita in Suedia din anul 1975, implineste 80 de ani la 16 august si Institutul Cultural Roman de la Stockholm o va sarbatori printr-un eveniment care include o masa rotunda, o expozitie si prezentarea unui…

- TVR ii dedica actorului Horatiu Malaele mai multe programe in acest weekend, la implinirea varstei de 70 de ani. Astfel, telespectatorii il pot vedea, la TVR 2 si TVR 3, pe Malaele actorul si regizorul in cateva dintre cele mai apreciate productii ale sale: un film in premiera TV - „Luca”, filmele…

- PROIECT de lege: Profesorii universitari pot ramane pe post pana la implinirea varstei de 70 de ani PROIECT de lege: Profesorii universitari pot ramane pe post pana la implinirea varstei de 70 de ani Potrivit unui proiect de lege aparut recent, profesorii universitari se vor putea pensiona la implinirea…