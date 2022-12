Stiri pe aceeasi tema

- „Greierașii” – grupa mare a gradiniței Prichindeii din Bistrița – au avut parte de o surpriza dulce! educatoare i-au dus in vizita intr-un loc minunat din Bistrița Bargaului: Punctul Gastronomic Local – Maria Bidian. „Gazda acestui local ne-a primit cu brațele deschise pentru a gusta din bunatațile…

- O zi speciala azi la Gradinița Logos. Preșcolarii ”au sarbatorit zacusca”, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot ce au. Și in semn de mulțumire, au oferit bunatați refugiaților ucraineni și bunicilor de la azil. ”– Ce sarbatorim noi astazi?? -ZACUUUSCAAA!! -Ce sarbatorim?? -Ziua Mulțumirii!!”” Frumos imbracați…

- Echipa Distinct Barbershop din Bistrița a vizitat Centrul rezidențial pentru varstnici din Tarlișua și au tuns voluntar persoanele care iși traiesc acolo batranețea. Se diferențiaza prin actele de umanitate și voluntariat pe care le fac, odata cu lecții de viața. Se confunda, poate, cu oameni care sunt…

- Doi copii, de 11 și 7 ani, au fost loviți de o mașina, in urma cu puțin timp, pe DN17, in Livezile. Ambii au fost transportați de urgența la UPU SMURD Bistrița. Din primele informații, este vorba de o fata de aproximativ 11 ani și o alta fetița de aproximativ 7 ani. Fetele au fost ranite de mașina condusa…

- Alocațiile copiilor urmeaza sa fie marite de Guvernul Roman anul viitor. Copiii sub 2 ani ar urma sa primeasca cu 30 de lei mai mult decat pana acum, iar cei peste 2 ani, cu 12 lei mai mult. Cuantumul alocației de stat pentru copii se indexeaza in fiecare an din oficiu cu rata medie a inflației. Aceasta…

- Daca tot au fost liberi și nu au facut cursuri, copiii din Prundu Bargaului s-au distrat la baza sportiva din localitate. Aici se desfașoara, pana la ora 17.00, proiectul „Bucurie in Mișcare”. Programul unor clujeni care de 10 ani promoveaza sportul și mișcarea in comunitate a ajuns și la Prundu Bargaului.…

- Iridex Group Salubrizare a dat start unui proiect important pentru tot județul Dolj. Scopul proiectului „10 minute de educație ecologica in școli” este ca in anul școlar 2022-2023 „sa ajungem in cat mai multe unitați de invațamant, in cat mai multe clase, pentru a face educație ecologica, pentru a-i…

- Au fost trei zile de Porți Deschise la Palatul Copiilor din Bistrița. Aproape 450 de copii au trecut pragul instituției, dornici sa se inscrie la activitațile gratuite. Din cauza numarului mare de copii, profesorii au fost nevoiți sa intocmeasca liste de așteptare. „Dragi copii și parinți, va mulțumim…