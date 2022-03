Stiri pe aceeasi tema

- Most Romanians - 75.2% - believe that Russia is the main culprit for the war in Ukraine and only 4.6% indicate Ukraine, according to an INSCOP MONITOR poll conducted on March 2-7. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- The Alliance for the Union of Romanians (AUR) has fallen on the third place in the Romanian voters' intentions, while the Social Democratic Party (PSD) continues to lead the ranking of voting intentions, and the National Liberal Party (PNL) has returned on the second place, according to an INSCOP…

- „Fac apel la dumneavoastra și organizația dumneavoastra sa va alaturați afacerilor globale responsabile din punct de vedere etic și social, care deja au oprit sau suspendat operațiunile cu sau in Federația Rusa, refuzand sa finanțeze violența, violențele și crimele impotriva umanitații din Rusia cu…

- Un cameraman a suprins momentul in care un tanc a tras exact in cladirea in care el filma, la periferia Kievului. In imaginile publicate pe rețele sociale se vede cum un cameraman filma dintr-o cladire, pe strada, iar in acel moment un tanc trage in direcția sa. Se vede și se aude aude cum geamurile…

- Rachetele au lovit sediul administratiei regionale si mai multe zone rezidentiale. Sunt cel puțin șase raniți pana in acest moment.Sinegubov a precizat ca fortele ruse au folosit la Harkov rachete de croaziera GRAD, dar apararea orasului rezista."Astfel de atacuri sunt un genocid impotriva poporului…

- Lupte grele intre armata rusa și cea ucraineana la aeroportul Hostomel (circa 30 km de Kiev), confirmate de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliac pentru Bloomberg. El a spus ca scopul Rusiei este sa rastoarne actuala conducere a Ucrainei. Articol inițial: Jurnalistul BuzzFeed News, Christopher…

- Oil prices increased on Thursday, with Brent rising above $105 a barrel for the first time since 2014, after Russia’s attack on Ukraine exacerbated concerns about disruptions to global energy supply, according to Reuters. Russia launched an all-out invasion of Ukraine by land, air and sea in the biggest…

- European natural gas prices increased after two days of declines as the U.S. rejected Russia’s claims that it was pulling back troops from the border with Ukraine, according to Bloomberg. Moscow instead added as many 7,000 military personnel to the area, senior U.S. administration officials said, without…