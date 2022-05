Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor la Aiud, un eveniment de excepție, a reunit peste 250 de vizitatori de toate varstele, care au facut cunoștința și cu Expoziția temporara „Samuel Fenichel, explorator aiudean”, dincolo de vizitarea celor trei sali de expoziție permanenta, cu piese din colecțiile: minerale, roci si fosile;…

- F.T. In intervalul orar 18.00- 23.00, Muzeul Cinegetic Posada este deschis publicului vizitator sambata, 14 mai 2022, in cadrul evenimentului de anvergura europeana «Noaptea Muzeelor». Potrivit unui comunicat de presa al Romsilva, „Muzeul Cinegetic Posada, in calitate de gazda, are ca invitați speciali…

- Noaptea muzeelor de la Muzeul Județean Satu Mare va fi organizata in ziua de 14 mai, in intervalul orar 17.00 – 23.30. Iata lista evenimentelor dedicate acestei zile: Muzeul Județean Satu Mare- B-dul Vasile Lucaciu nr. 21 Expoziții: 1.Expozițiile permanente de Istorie și Etnografie 2.Expoziții temporare:…

- ADVERTORIAL. A patra ediție a Nopții Muzeelor gazduita de Campusul Nokia se va desfașura in 14 mai și va aduce in atenția vizitatorilor echipamente de telecomunicații, demo 5G precum și o colecție impresionanta de telefoane fixe și mobile.

- Cum nu sunt puțini cei care nu gasesc timp in cursul saptamanii pentru a trece pragul unui muzeu sau al unei sali de spectacole, pentru a vedea o piesa de teatru sau un concert, evenimentul cunoscut drept Noaptea Muzeelor e cu atat mai mult așteptat. Mai sunt doar cateva zile pana cand amatorii de vizite…

- Noaptea Muzeelor 2022, eveniment organizat la nivel national, va avea loc sambata, 14 mai 2022. Primaria Generala a Capitalei anunța ca 22 de instituții de cultura din subordinea sa iși deschid porțile in Noaptea Muzeelor, cu expoziții, spectacole de muzi

- Judetul Botosani a gazduit, duminica, unul dintre cele mai spectaculoase targuri agro-zoo destinate fermierilor si producatorilor autohtoni. Sute de gospodari si-au adus cele mai frumoase animale pentru a impresiona miile de vizitatori, oameni simpli, dar si oficialitati.

- Iulius Town devine, in acest final de saptamana, un taram magic, unde cei mici, dar și cei mari, pot sa exploreze Lumea Dinozaurilor, sa se opreasca la piesa de teatru cu papuși „Casuța prietenilor”, dar și sa cutreiere Targul Primaverii. Pana acum, zeci de mii de persoane, in principal copii, au vizitat…