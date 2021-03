(FOTO) Neamț: Un autoturism a luat foc în trafic, la Roman Prin apel la 112, in jurul orei 11:30, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui incendiu la un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Roman. „Incendiul se manifesta generalizat la nivelul unui autoturism. Pentru localizarea și lichidarea incendiului au intervenit pompierii romașcani, cu o autospeciala pentru stingere cu apa și spuma. Nu au fost inregistrate victime. Scurtcircuitul electric a fost cauza probabila de producere a acestui incendiu”, a precizat sublocotenent Irina Popa, purtatorul de cuvant al ISU Neamț. Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

