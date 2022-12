(FOTO) Marcel Ciolacu: „Speranța acestei națiuni stă în copiii săi!” Mesaj aparte, de Ziua Naționala, transmis de buzoianul Marcel Ciolacu, al treilea om in stat și președinte al PSD. „Speranța acestei națiuni sta in copiii sai! Delia, un copil minunat de 10 ani, mi-a daruit astazi o broșa tricolora cu Romania facuta de manuțele ei. O voi purta astazi cu mare mandrie cu gandul la energia acestei generații care va duce Romania acolo unde merita și ii este locul. La fel cum acum 104 ani, generația de atunci a ințeles ca doar prin unitate putem sa ne indeplinim visul de a trai cu toții intr-o singura țara. Generația actuala a luat o țara distrusa de comunism și a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, spune ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”, a transmis acesta intr-un un mesaj de Ziua Nationala. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil minunat de 10 ani, mi-a daruit astazi…

- Ziua Naționala, marcata an de an, la 1 decembrie, are o semnificație aparte pentru romanii de toate varstele. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, a ales sa impartașeasca, pe pagina sa de Facebook, ce dar de suflet a primit de la o copila in varsta de 10 ani. O broșa tricolora,…

- Speranta acestei natiuni sta in copiii sai, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de Ziua Nationala, precizand ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei, precizand ca, in acest an, va purta o broșa tricolora facuta manual de catre o fetița de 10 ani. Ciolacu este de parere ca generația acestei fetițe va fi cea care va duce Romania unde ii este locul, in timp ce generația…

- Marcel Ciolacu a subliniat intr-un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei ca speranța națiunii sta in copiii sai, aratand ca generația actuala a luat o țara distrusa de comunism și a dus-o in UE și NATO.

- \"\"Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil minunat de 10 ani, mi-a daruit astazi o brosa tricolora cu Romania facuta de manutele ei. O voi purta astazi cu mare mandrie cu gandul la energia acestei generatii care va duce Romania acolo unde merita si ii este locul. La fel cum acum…

- 10 octombrie, Ziua Naționala a produselor agroalimentare romanești, este marcata de cațiva ani de autoritațile din Romania, inclusiv de Ministerul Agriculturii, care a organizat weekend-ul trecut și in prima zi a acestei saptamani un adevarat festin culinar cu alimente produse in ferme din intreaga…

- TransferGo , compania de transferuri internaționale de bani, a lansat ”ABCDiaspora”, prima resursa didactica in format digital, despre identitatea, cultura și tradițiile romanești, pentru copiii din diaspora. ”ABCDiaspora” este un proiect al companiei TransferGo, realizat in colaborare cu cadrele didactice…