Face ce face si iar ajunge in atentia tuturor! De curand, Loredana Chivu a intrat in vizorul presei, dupa ce a fost surprinsa sarutandu-se cu Nikolas Sax, in avion, imagini ce au zguduit showbiz-ul autohton. Dupa ce aceste fotografii au ajuns in spatiul public, bomba sexy a avut o aparitie de infarct pe retelele de socializare, iar din ipostaza in care s-a lasat fotografiata pare ca vrea sa transmita un mesaj cu subinteles.